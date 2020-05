Ángel Zaldívar aseguró que el mejor de Rayados es Rogelio Funes Mori

Ángel Zaldívar nunca pudo afianzarse en su estadía en Monterrey, más allá de haber disputado 21 partidos durante el 2019. Sin embago, el jugador no se arrepiente de la experiencia en Rayados, ya que su paso por el club regiomonanto le dejó enseñanzas.

El jugador que actualmente se encuentra en Puebla recordó su etapa en Monterrey y no dudó a la hora de elegir al mejor de la plantilla comandada en el presente por Antonio Mohamed: Rogelio Funes Mori.

Ángel Zaldívar con su maestro: Rogelio Funes Mori.

"Si tengo que elegir a uno, me quedo con Funes Mori, aprendí mucho de él. Creo que es el mejor delantero de la Liga. El año pasado fue el que más anotó. No es sencillo lo que el ha logrado y además poderme transmitir lo que sabe", reveló el delantero, en diálogo con Once.

"Todas las personas que conocí en Monterrey me han dejado una enseñanza y la verdad es que estoy muy contento por haber formado parte de ese club. Me han formado como jugador y como persona. Sé que podría haber dado más, pero no me arrepiento de nada", revivió Zaldívar.

El atacante, de 26 años, se inició en Chivas donde debutó en 2014. Luego, continuó su carrera en Nayarit. En la temporada 2015-2016 debió retornar de su préstamo al club de Guadalajara, donde le costó encontrar regularidad. Ahora, en la Puebla, quiere volver a sumar minutos para regresar a la Seleccióon de México.

