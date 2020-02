Edwin Aris Hernández fue el décimo sexto jugador mexicano que llegó a UD Salamanca, equipo que milita en la tercera división de España.



El mexicano habló W Deportes sobre cómo fue su salida de Chivas, qué habló con Matías Almeyda y sobre lo qué quiere en su futuro.

“Son cosas del técnico, cada uno tiene sus gustos y su gente. Es una institución que yo quiero mucho, me entregué mucho por ella, pero al final llega un entrenador que no es del gusto y se toman decisiones. Pues tienes que aceptarla y tienes que salir”, expresó Hernández sobre su salida del Rebaño Sagrado.

A su vez, Edwin comentó que le hubiera gustado regresar al club más grande México, que según él se debe a la historia y al sentimiento que une a los jugadores con los fanáticos.

“La verdad que la pasé mal estos dos meses. Desde que terminó el torneo pasado, uno como jugador tiene el plan b, pero en este caso ni el plan b ni el c estaban funcionando. Si la pasé mal porque no sabía cual era mi destino”, explicó el lateral sobre la incertidumbre que tenía con su futuro.

Además, comento que entiende hay intereses de por medio pero que tampoco debe existir trabas para poder llegar a otro club.

“A mi me hablaron a las nueve de la mañana”, explicó el defensa que tenía dos horas para negociar con algún club ante de que cierre el registro en España.

“Estoy muy feliz, yo no menosprecios nada. Estoy muy entusiasmado de esta oportunidad. Muy pocos tienen la oportunidad de ir”, expresó Edwin Hernández sobre su próximo destino, que es UD Salamanca.

"Hablé con Matías (Almeyda), le platique de la situación y me dijo 'vete porque pocos tienen la oportunidad de ir y más a la edad que tu tiene. Que nadie te platique, al final de cuenta es Europa y vemos en seis meses que pasa. Hay momentos para aguantar y ahora es uno de eso'", comentó Hernández sobre la charla que tuvo con el estrega argentino que lo terminó de convencer para que vaya a jugar al viejo continente.



“Que me haya marcado como Chivas la verdad que no. Al levantar la copa con ellos fue un momento inolvidable y claro que me gustaría retirarme ahí”, expresó Edwin Hernández que sueña con poder colgar sus botines en el conjunto de Guadalajara.

