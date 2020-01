El pasado jueves salió un nuevo video del Dr. García en el que se lo ve a él, junto a Christian Martinoli, Jorge Campos, Álvaro López Soto y Zague, mientras viajaba a ver el encuentro entre Chivas y Juárez en el estadio Akrón por la jornada uno de la Liga MX.



Todo venía bien hasta que llegaron las bromas de Christian Martinoli a Zague por la última final que perdieron las Águilas.

“¿Cómo quedó por cierto? ¿Quién ganó? ¿Ganó Monterrey? ¡No ma%#! ¿Cómo te fue Zaguito con esa pi%#& final?”, comenzó Christian Martinoli a molestar a un Zague que miraba para otro lado y asentía con la cabeza.

“Nosotros reconocemos a Monterrey como un digno campeón”, le respondió al referirse que no es una persona que no reconoce las derrotas. Además, comentó que perdió alguna que otra apuesta.

De todas maneras, el ex azulcrema dijo que hubo una polémica que fue el penal no cobrado a Guido Rodríguez. “Esa fue unas de las muchas que nos han acuchillado”, expresó el ex futbolista.

Por otra parte, la charla continuó sobre los refuerzos de Pumas para el Clausura 2020 a lo que Christian Martinoli dijo que debería volver jugar Jorge Campos al menos un partido con los Universitarios. “Si en ese pi&%# equipo puede jugar cualquiera”, justificó el comentarista al proponer al Inmortal como refuerzo.





