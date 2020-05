Debate: ¿El futbol mexicano debe hacer una renovación de entrenadores?

Miguel Herrera, Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed o Luis Fernando Tena son algunos de los grandes entrenadores que tiene el futbol mexicano. Entre los cuatro, llevan un promedio de doce años de carrera en diferentes clubes de la Liga MX. Esta situación plantea el interrogante: ¿Debe haber una renovación de entrenadores?

El periodista Fernando Schwartz se hizo la pregunta en su columna "Minuto Crítico" y puso énfasis en la necesidad de dar lugar a nuevos nombres. "Yo creo que el cambio gerenacional en los banquillos de México es el que más ha dilatado. Es un tiovivo, como aquel en el que se suben los niños en la feria y los caballos donde se bajan de uno y se suben a otro y esa ha sido la constante que se ha dado últimamente en el Balompié mexicano", inquirió.

El comentarista de Fox Sports aclaró que abrir el camino a otros técnicos no significa quitarle el lugar a los más experimentados: "Refrescar la baraja de técnicos, refrescar la banca, no quiere decir quitarle su lugar a los veteranos, sino tener un equilibrio para que le futuro del futbol mexicano pueda ser mejor que lo que es ahora".

Bienvenido cambio generacional de DT. MINUTO CRÍTICO pic.twitter.com/P7DDz8bbBh — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 14, 2020

Además, puntualizó en tres ex jugadores que se preparan para dar el salto y dirigir en la Liga MX. "He tenido la oportunidad de platicar con Rodrigo Iñigo, con Yasser Corona, con Lucho Pérez y ellos son tan solo parte de ex jugadores mexicanos que se están capacitando con el curso de técnico de la Unión Europea de Futbol, la UEFA, para algún día volver a México y tener la oportunidad de dirigir", añadió.

En el Clausura 2020, los únicos entrenadores que tienen menos de 50 años son Rafael Puente de Atlas, Pablo Guede de Morelia y Paulo Pezzolano de Pachuca. En tanto, otros DT del mismo rango etario como José Manuel Cruzalta, Francisco Palencia y Bruno Marioni se encuentran sin equipo.

