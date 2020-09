Fernando Schwartz aseguró que el Clásico Regio no enciende a nivel nacional

Cada vez estamos más cerca de vivir el Clásico Regiomontano y el Clásico Jóven en una misma fecha. Por la doceava jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Tigres UANL y Rayados se medirán el sabado 26 de septiembre, a partir de las 21:05 hs de México. Por la otra parte, Cruz Azul y el Club América estarán jugando el 27/09 desde las 20:45 hs.

Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports, opinó acerca del fin de semana que se viene y habló sobre éstos dos partidos en específico, asegurando que el Clásico Regio no enciende a nivel nacional, siendo únicamente de interés nacional.

"Que flojera me da seguir escuchando el inutil “debate clasiquero”. Que si el Clásico Jóven es más que el Clásico Regiomontano, que si el Regiomontano es más que el Nacional. Una inutil discusión que viene en cada torneo y cada vez que se juntan dos clásicos en una misma semana", señaló.

Fernando Schwartz opinó acerca del Clásico Regio. Jam Media.

Y agregó: "Dejémoslo claro de una vez, el Chivas vs América es el Clásico Nacional por excelencia, por tradición, por historia, aunque no haya respondido a las expectativas. El Clásico Regio, perdóneme amigos regiomontanos, es un clásico regional, un clásico que levanta toda la pasión en el norte, pero que no prende a nivel nacional. Polémica concluido".

La polémica. Lo regio no es nacional. MINUTO CRÍTICO pic.twitter.com/5j4cGkiigG — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 23, 2020

Por otra parte, ambos equipos llegan en buenas condiciones al Clásico: los comandados por Antonio Mohamed vienen de superar por 2-1 a Atlético San Luis en condición de visitante. Por el otro lado, los felinos golearon por 3-0 a Querétaro mostrando un gran funcionamiento dentro del campo.

