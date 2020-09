Guido Rodríguez fue sustituido frente a Getafe y los fanáticos de Betis estallaron contra Pellegrini

El último fin de semana, Betis le jugó de igual a igual al poderoso Real Madrid, quien se impuso con polémica por 3-2. Debido a esto, se esperaba un mejor encuentro frente a Getafe, pero fue derrota 3-0 y los fanáticos estallaron por haber mandado a la banca a Guido Rodríguez.

Uno de los puntos altos de la derrota frente al conjunto Merengue fue el argentino que la rompió de local. Debido a esto, el exelemento de América fue muy elogiado por los fanáticos andaluces en las redes sociales.

Por otro lado, frente a Getafe, Guido era uno de los puntos altos del equipo de Manuel Pellegrini, que en el primer tiempo se fue abajo por 3-0. Sin embargo, el técnico chileno decidió sustituirlo por Boja Iglesias, por lo que los fanáticos de Betis estallaron.

"Pero este que mier** de cambio es? ¿Qué quiere acabar 8-0?", expresó un usuario en Twitter tras la decisión del Ingeniero Pellegrini. Mientras que otro destacó el juego del argentino al decir "Se va el único con intensidad".

"Partidazo de guido, no sé porque no quita a Willian antes que no da una", comentó otro aficionado de Betis quien no comprendió que quiso hacer el técnico.

