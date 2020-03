Hugo Sánchez cree que los técnicos mexicanos pueden dirigir en cualquier liga y explicó por qué no están en Europa

En su columna para ESPN, Hugo Sánchez se abrió ante los lectores: habló sobre los entrenadores mexicanos, la razón por la que no dirigen en Europa y la falta de un directivo visionario en la Liga MX.

El ex futbolista aclaró: "Sin duda alguna considero que el técnico mexicano está capacitado para dirigir en cualquier parte del mundo. La ventaja que tenemos algunos es que hemos jugado primero y después hemos dirigido en Europa, como son los casos de Javier Aguirre y el mío".

"Tristemente en la Liga mexicana no tenemos dirigentes visionarios que hagan, como lo llevan a cabo en Inglaterra y España que promocionan su torneo. Significa que las transmisiones de México podrían verse en otros países poderosos del mundo, en cambio, Estados Unidos se aviva y lo hace mejor que nosotros", confesó la leyenda.

Más adelante explicó: "Tendríamos que contratar a un Javier Tebas, presidente de LaLiga de España que ha promocionado y vendido muy bien los derechos de transmisión de LaLiga, por ello es la segunda competencia con mayor número de ingresos en el mundo, después de la inglesa".

"Estoy convencido que los técnicos mexicanos pueden entrenar con capacidad y calidad en cualquier parte del mundo, no sólo en España, Portugal o Italia, porque el idioma no es el problema. La verdad es que no se ve nuestra liga en el orbe, salvo en pocos países y eso influye en que desconocen a técnicos que no fueron jugadores y no pudieron jugar nunca en Europa", sentenció Hugo Sánchez.

