Por la tercera jornada del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Tigres UANL derrotó con lo justo a Atlas por 2-1 en El Volcán.

A los de Ricardo Ferretti no les sobró nada y lo ganaron gracias a un insólito gol de Gignac. Antes de eso, la visita había igualado a través de un polémico penal.

El Chaka Rodríguez le cometió falta a Rivera dentro del área, por lo que el silbante vio la jugada en el VAR y no dudó en cobrarla.

Nahuel Guzmán, para nada contento con esta situación, criticó al árbitro en conferencia de prensa. "Nos empatan por un penal que a mi manera de verlo, es inexistente. Si no lo digo, nadie lo va a decir nadie en la semana", señaló.

El Patón, increíblemente, sacó su celular y volvió a mostrar la jugada para explicarle a los periodistas presentes que fue un pisotón involuntario.

El guardameta apuntó: "Entiendo que la jugada específica del penal hoy es una jugada muy casual, y me voy a tomar el atrevimiento y me da la sensación de que el pisotón es claro, el árbitro lo ve y entiende que no hay intención. Quita la pelota y pisa al jugador, es claro el penal. Lamentablemente hoy lo cobraron desde arriba, es mi sensación y es una lástima que el partido se dirija desde arriba".

