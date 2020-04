José Saturnino Cardozo confesó que "no quería jugar en Toluca"

José Saturnino Cardozo es uno de los ex jugadores extranjeros que, no solo ha dejado una huella en el futbol mexicano, sino también en Toluca.

Sin embargo, el hoy considerado emblema de los Diablos Rojos, reveló que hace 25 años no quería jugar en el club cuando firmó su contrato.

"Cuando llegué, tuvé muchos inconvenientes. Primero, no quería firmar, yo venía del Olimpia, había salido campeón invicto de Paraguay. Tenía ofertas para ir a Brasil, Argentino y Japón, pero el presidente me dijo que me iba a México", comentó el exjugador, en diálogo con Fox Sports.

"NO QUERÍA FIRMAR (CON TOLUCA), YO EN ESE MOMENTO NO QUERÍA VENIR A MÉXICO" #LUPenCasa José Saturnino Cardozo recordó su llegada al conjunto escarlata https://t.co/cHtSdZ3sGI pic.twitter.com/cWlN3lidXG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 19, 2020

A su vez, continuó con su relato: "Yo dije '¿qué voy a hacer en México?', en ese momento no quería venir a México, era un equipo que estaba peleando el descenso, un equipo que tenía altibajos. Me costó adaptarme, llegué lesionado del tobillo y la rodilla. Después, por suerte, vinieron cosas buenas".

El paraguayo, que convirtió 258 en 351 partidos disputados entre 1994 y 2004, en su estadía en Toluca, ganó cinco títulos con los Diablos Rojos.

