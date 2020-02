El comienzo de Cruz Azul en la Liga MX ha sido irregular, pero en estas tres últimas fechas la Máquina Cementera ha sacado el poderío y no sabe de derrotas y ha anotado nueve goles.

De esos nueve goles dos tantos lo ha hecho el hijo del Chaco Giménez, quien tiene a todos contentos en en Cruz Azul.

Sin embargo, la llegada al plantel de honor de Santi Giménez fue complicada porque primero tuvo que luchar con terminar la escuela, algo que generalmente todos los futbolistas tienen que hacer.

Porfirio Jiménez, ex profesor de las inferiores de Cruz Azul habló del delantero. “Tuvimos que trabajar la mentalidad porque era un chico que a veces se imponía su mami, no le gustaba mucho la cuestión académica, entonces lo castigaba con no ir a los partidos a veces para que entendiera que también era parte. El chico era muy inquieto, no le garantizaba nada que llegara a este grado, pero el chico trabajó mentalmente porque tenía que estar en ambas partes”, expresó.

Para finalizar agregó que “él se enfocaba más al futbol, sabía lo que tenía, pero el chico creo que asumió la responsabilidad y mejoró mucho, eso quiere decir que está donde tenía que estar porque yo lo veía en un futuro en la Primera División”.

Lee También