Matías Almeyda reveló por qué rechazó la propuesta de Rayados el año pasado

Matías Almeyda fue una gran apuesta del Deportivo Guadalajara en septiembre de 2015. El Pelado sólo había dirigido a River Plate y Banfield, cosechando grandes resultados a nivel futbolístico y consiguiendo el gran objetivo en ambas instituciones: el ascenso a Primera División (en 2012 y 2014, respectivamente).

En Chivas siguió la línea de su buen juego y el ser protagonista en cada torneo donde participa, por lo que conquistó 5 títulos y a toda una afición. El estratega argentino puede presumir de 1 Liga MX, 2 Copa MX, 1 Supercopa MX y 1 Concachampions. Esto hizo que otros clubes mexicanos se fijen en él y quieran hacerse con sus servicios.

Rayados intentó seducirlo en dos ocasiones, pero por distintos motivos esto no se dio. La última y más recordada fue ante la salida de Diego Alonso. Almeyda fue el plan A en todo momento y al no poder contratarlo, decidieron ir por Antonio Mohamed, cosa que no salió para nada mal.

Matías recordó este suceso y reveló para Pelota Querida por qué no firmó con los Regiomontanos: "Fue la segunda vez que no pude ir, la verdad que es un gran equipo, con hermosas instalaciones, con un gran estadio y sabía que iba a jugar el Mundial de Clubes pero bueno, yo estoy comprometido acá (San José Earthquakes) con los jugadores y a veces cuando nos echan nos duele y está mal cuando los técnicos se van así, entonces no es mi estilo ese".

"Fui un agradecido y soy un agradecido con esa gente que tuve la posibilidad de hablar y obviamente que la propuesta era muy linda, pero bueno muchas veces no se puede todo lo que uno desea en ese momento", confesó el Pelado, quien se quedó con las ganas de dirigir un Mundial de Clubes luego de clasificar al Rebaño Sagrado y ser cesado del puesto.

Lee También