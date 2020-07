Míchel González: "Con Herrera nos llevamos bien"

En el día de ayer, América y Pumas igualaron 0-0 por la segunda jornada de la Copa GNP por México. Un encuentro que generaba grandes expectativas para sus aficionados, finalizó en un aburrido e inesperado empate. Míchel González y Miguel Herrera han sido más protagonitas que los futbolistas, dejando una discusión que se robó todas las cámaras.

Todo ocurrió cuando el silbante pitó una infracción por parte de Richard Sánchez sobre Saucedo, esto hizo que el Piojo Herrera se enfade, insulte al entrenador de Pumas y que casi se peguen, pero fueron separados.

Luego del encuentro, Míchel habló sobre lo sucedido con Miguel y esto fue lo que dijo: "Yo no me he calentado, yo me llevo muy bien con Miguel Herrera, lo admiro mucho, somos los únicos que no hemos discutido, todos los demás sí, pero esta bien que ya empiece la pretemporada, aparte ya se sabe que los juegos entre América y Pumas son fuertes".

Algunos intercambios de palabras subieron los ánimos entre los técnicos @MiguelHerreraDT y @MichelGonzalez pic.twitter.com/dhCVLs1BPk — CANCHA (@reformacancha) July 8, 2020

Además, el entrenador español habló sobre la situación de Nicolás Freire y Sebastián Saucedo, quien dejó el campo de juego en el primer tiempo debido a una lesión.

"Nico Freiré esta con alguna molestia y no queríamos que fuera a más. En el caso de Saucedo hay que ver cómo evoluciona, creemos que no se ha roto, pero indudablemente como he dicho anteriormente, no queremos a ningún jugador perderlo de aquí al comienzo de la temporada que estamos ya muy cerca", señaló.

