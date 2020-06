Miguel Layún: "Siempre vamos a estar expuestos al virus"

La Liga MX está cada vez más cerca de iniciar y los equipos ya se preparan durante la pretemporada para el arranque del Apertura 2020. Ante la pandemia mundial del Covid-19 que ha afectado al mundo entero, Miguel Layún, jugador de Rayados, sostuvo que hay que ser inteligentes y mantener la calma.

"La respuesta ha sido mejor que la que imaginaba, me siento tranquilo, no siento esa preocupación tan agobiante que sentía en casa 100% y me preocupaba ir a los entrenamientos. Parte de un tema de confianza, de entender que es momento de cuidarnos, de ser inteligentes en ese sentido. Siempre estará el temor, porque hay infinidad de formas de contagio (...) siempre vamos a estar expuestos. Hay que ser inteligentes emocionalmente con lo que está sucediendo y podamos trabajar", dijo en una entrevista para Fox Sports.

Además, Antonio Mohamed platicó con el mismo medio y explicó el trabajo del club ante esta circunstancia: "Lo ideal sería jugar 10 días antes de que empiece el torneo. ¿Cómo vamos a llegar? No lo sé, porque va a ser otro escenario porque van a ser cinco meses sin competir. Creemos nosotros que vamos a estar bien, que el equipo se está preparando bien".

Para finalizar, aseguró que no se debe tener miedo ante este virus, pero sí hay que tenerle respeto y protegerse para no contraerlo.

"Cuando nos comunicamos vía zoom, trabajamos desde casa y había poca información, había miedo de regresar. A medida que fueron pasando los días fueron creciendo las ganas, cuando se les comunicó que regresaríamos a exámenes médicos ya estaban motivados. Entendiendo que vamos a tener que convivir con este virus. Vamos a tener compañeros y amigos que se van a contagios y hay que tenerle respeto, no miedo", aseguró.

