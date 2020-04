Miguel Layún mira con buenos ojos jugar en el Inter Miami

Desde el minuto uno en el que David Beckham se convirtió en propietario de Inter Miami, todos en su sano juicio sabían que una figura de tal envergadura podría posibilitar que varios futbolistas se inclinen por jugar en su equipo.

Es normal que los jugadores quieran estar en el equipo de Beckham, ya que todos han crecido viéndolo brillar en el Manchester United y el Real Madrid, por lo que la admiración es total por muchos futbolistas.

No sólo los más jóvenes miran con cariño jugar en la franquicia de Florida, sino también aquellos que están en la recta final de su carrera. En una entrevista con Jo Canales, mediante Instagram Live, expresó su deseo: “Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”.

No obstante, Layún aclaró que sus intenciones son la de retirarse con la camiseta de América o Rayados: “Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, quizás la vida me lleva a otro lugar”.

No sería descabellado pensar que Rodolfo Pizarro ya le está enviando mensajes a su excompañero en Monterrey, para sumar experiencia en las filas de la franquicia que ha conocido la luz en el presente año.

