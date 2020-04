Oswaldo Sánchez reconoció que quiere ver a Atlas campeón

Si bien hay muchos futbolistas de la Liga MX que están identificados con un solo equipo, el caso de Oswaldo Sánchez es diferente. Jugó en Atlas, América, Chivas y Santos Laguna durante toda su carrera.

En los Zorros realizó sus primeros pasos como profesional y de eso no se olvida. Así fue como lo reconoció en una entrevista vía transmisión en vivo de Instagram con TUDN.

"Amo profundamente al Atlas, le estoy agradecido de por vida. Confiaron en mí, me rescataron, me alejaron de los vicios, no soy un malagradecido", aseguró el exportero.

Además, hizo público su deseo para el elenco tapatío: "Me encantaría ver al Atlas campeón ahora con mis amigos de Orlegi. Sería el hombre más feliz si el Atlas es campeón".

En el Clausura 2020 eso será muy difícil: los conducidos por Rafael Puente del Río están ante últimos en la tabla general con tan solo 9 unidades, lejos de la zona clasificatoria para Liguilla.

