La polémica generada tras la victoria de las Águilas ante Puebla por el gol anulado a los camoteros se llevó toda la atención, restándole consideración a un importante récord logrado en cancha: Miguel Herrera alcanzó las 250 victorias como entrenador en la Liga MX.

Del enorme número de celebraciones logradas por el Piojo, 98 han sido con el América, 51 con Atlante, mismo número con Monterrey, 24 con Tijuana, 22 con Tecos y finalmente 4 con Veracurz, entrando así al selecto listado de directores técnicos con esa cantidad de conquistas.

Al buen momento de Herrera se suman los elogios del ex jugador Juan Hernández, quién no escatimó en decir hace algunas horas que Miguel es uno de los personajes más relevantes de la historia de las Águilas.

“Yo no puedo mentir ni puedo decir que no es el mejor de la historia porque los números son los que mandan, los títulos. Miguel está ahí, ha hecho un gran trabajo con la institución", aseguró el ex azulcrema.

