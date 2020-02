Rafael Puente del Río llegó a Atlas para cambiar la floja imagen que viene dando, pero por ahora no logró ninguna victoria con lo zorro.

De todas maneras, el técnico habló con el portal de la Liga MX sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a llegar a Atlas.



“Evidentemente es un reto muy seductor porque desde el punto partido Olergi Sports tengo total y absoluta empatía con los valores que representa, sin ninguna duda oro puro en esta industria", expresó Puente sobre los motivos que los movieron para llegar a los Rojiblancos.

#Entrevista:@rafaelpuente vive una nueva oportunidad en la dirección técnica, ahora al mando del @atlasfc. El estratega le abrió las puertas a la #LigaBBVAMX para hablar sobre esta nueva “aventura”, sus influencias como entrenador y mucho más… te invitamos a mirar la entrevista: pic.twitter.com/bErSAkBNQ9 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 26, 2020

A su vez, dijo que el segundo motivo era por el futbol que históricamente mostró y no el supuesto fanatismo que tiene con atlas.

“Yo lo que quiero decir que mi punto culminante de amor con el futbol se dio con el Atlas de Ricardo La Volpe, que a mi entender es uno del equipo que mejor yo he visto jugar”, expresó Rafa Puente del Río al referirse que Atlas es sinónimo de buen juego.

Por otra parte, para el joven técnico el mejor equipo que vio jugar fue el Atlas que dirigió La Volpe, a quien no paró de elogiar ya que lo considera como un referente.



“Como fue capaz de desarrollar, lo que trascendió con la salida Lavolpeana y como sus equipos iba avanzando juntos. A mi me encanta esa idea de futbol. (Además) el atrevimiento y la valentía, siempre fue un entrenador que ponderó la parte ofensiva de su equipo, sin olvidar a la defensiva”, expresó Rafa Puente del Río sobre su referente.

Por otra parte, el actual técnico de Atlas se animó a decir que la selección de México que dirigió La Volpe fue la mejor que vio, no solo por su forma de jugar, sino por la cantidad de jugadores que catapultó para Europa y para convertir a Rafa Marque en un referente del Tri y de Atlas.

“De entrada, nos encontramos con un grupo muy dispuesto. Eso ya es fundamental y los principales protagonistas de este negocio son los futbolistas”, expresó Puente sobre el plantel que se encontró en los Zorros y dijo que son nobles, generosos y que están para evolucionar y crecer.

Por otra parte, el estrega de Atlas dijo que los fracasos son necesario para la vida y la profesión ya que le permiten a cualquiera en esta profesión no volver a cometer los mismos errores. Además, agregó que no confiaría en nadie que diga que no haya fracasa.

“La Liga ha tenido un crecimiento exponencial. Si bien como industria ya se ha profesionalizado de forma ejemplar en lo realmente importante hay inversiones importantes cada vez hay planteles poderosos y es una liga en franco crecimiento”, finalizó Rafael Puentes del Río.

Lee También