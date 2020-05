Rumores aseguran que Leo Fernández se quedará por 6 meses más en Toluca

Luego de destacarse por varias temporadas en su país de origen, Leonardo Fernández, divisando una oportunidad más que única de seguir creciendo como futbolista profesional, tomó la decisión de empacar sus cosas y emprender su camino hacia Tigres, equipo que pasaría a ser su nuevo hogar.

Pese a que en primera instancia el uruguayo soñaba con portar la playera de su nuevo club, lo cierto es que los felinos tenían otros planes en relación a su apellido. Así, al poco tiempo de arribar, Fernández fue cedido a Universidad de Chile, elenco para el cual jugó la segunda mitad del 2019.

Regresado a Tigres luego de dicho paso efímero por el futbol chileno, Leonardo fue prestado una vez más a inicios del presente 2020: encontrando su lugar en el mundo y destacándose en su hogar transitorio, el futbolista conectó de forma inmediata con Toluca. Lógicamente, al tratarse de un préstamo, actualmente uno de los grandes debates del futbol mexicano está vinculado a lo que será el futuro del atacante.

Teniendo que regresar a Los Felinos a mediados de este año, el destino de Fernández se hizo un lugar en las tapas y sitios web de distintos periódicos mexicanos. Este jueves, Ricardo Aguilar, corresponsal de PressPort, informó mediante su cuenta de Twitter, que existen muchas chances que el jugador siga portando la playera de Los Diablos Rojos por seis meses más.

Indicando que por lo pronto es muy probable que el conjunto dueño del pase del hombre charrúa no fuerce su regreso en caso de no ser completamente necesario, el reportero agregó: "Solo en un caso muy extremo donde Tigres sufra varias bajas de extranjeros se podría dar el retorno. Hoy no lo contemplan en el cuadro felino".

Lee También