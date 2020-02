Una de las razones pro los cuales algunos jugadores eligen determinados equipos es por las instalaciones con la que cuentan. De un tiempo a esta parte, ese se ha convertido en un factor fundamental a la hora de seleccionar el lugar de destino.

Justamente, las franquicias de las MLS tienen un capital muy importante y que, según Jonathan Dos Santos, Los Angeles Galaxy no tiene nada que envidiarles a los mejores clubes del mundo: "Galaxy no tiene nada que envidiarle a Barcelona, Villarreal. Campos, instalaciones, marketing. Nada”, manifestó el mexicano en TUDN.

"Es la liga que dentro de tres o cuatro años va a ser una de las mejores, no tiene nada que envidiarle a las ligas europeas”, soltó.

Su paso europeo desde muy joven no le permitió disputar un solo minuto en el equipo de sus amores: América. Por eso, Dos Santos se ilusiona día a día con poder hacerlo: "Me he visto muchos días de mi vida jugando en América. Es el club de mis sueños, pero mi presente es aquí y estoy feliz en Galaxy. Si el club quiere, yo me quedaría aquí, pero ¿por qué no?”.

Por último, deslizó sus ganas de volver a jugar un Mundial, ya que en el último apenas disputó un encuentro: "Ojalá, estamos luchando para eso. Tengo todavía esa espina de poder disputar un Mundial. Como dice el dicho 'ojalá la tercera sea la vencida’", sentenció.

