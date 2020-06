Última hora: Necaxa confirmó un caso positivo de coronavirus

A medida que se realizan los testeos, la Liga MX suma más casos de coronavirus y es una de las más afectadas del mundo. Para volver a la competencia el próximo 24 de julio, los clubes hicieron pruebas a sus jugadores para determinar si hay contagios. Tal fue el caso de Necaxa que, mediante un comunicado, confirmó que los resultados de sus exámenes arrojaron un positivo.

Según informó el club, entre personal técnico, staff y futbolistas fueron 60 las personas que se sometieron a los chequeos médicos. De su totalidad, uno de los elementos fue el que resultó contagiado. En el mismo informe, Los Rayos detallaron que se trató de un caso asintomático y de un jugador.

Además, Necaxa resaltó que el elemento ya se encuentra en aislamiento y en los próximos días se seguirá su evolución para su tratamiento correspondiente. Según el protocolo, de mantenerse sin síntomas en diez días corridos a partir del resultado, el deportista será automáticamente dado de alta.

El cuadro de Aguascalientes no dio a conocer la identidad del infectado al igual que lo hicieron los otros clubes damnificados. La decisión de hacer pública o no la situación corre por parte del enfermo y no puede ser obligado por el club o la liga.

El nuevo confirmado con Covid-19 se suma a los ya existentes en Rayados, Pumas, Santos Laguna, Toluca, San Luis, León, Tigres y Chivas. Además, en el comienzo de la pandemia el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, pasó por la enfermedad. Afortunadamente al momento no hay que lamentar muertos.

