Los Angeles FC y León se enfrentan en la vuelta de los octavos de final por la Concachampions 2020 en el Banc of California Stadium.

La jerarquía no perdona. Carlos Vela no tuvo su mejor partido, pero en las dos oportunidades que se encontró frente a Rodolfo Cota no perdonó.

El mexicano convirtió el primero en menos de 25 minutos y, a falta de 15, se despachó con el segundo de su cuenta personal para empatar la serie.

��DOBLETE DE VELA��#LigaCampeonesxFOX ¡Carlos Vela está �� y LAFC ante León se irían a penales (2-2 global)!



¡MIREN qué diana! pic.twitter.com/7VKzVX8XaJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2020

El delantero quedó en plena soledad dentro del área luego de un gran desborde por derecha y, con un toque, definió sin darle oportunidades al arquero visitante.

Lee También