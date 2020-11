Atento, hincha de Alianza Lima: Así se jugará la última fecha de la Liga 1

Alianza Lima ya no tiene margen de error, los íntimos están obligados a vencer a Sport Huancayo este sábado 28 de noviembre en el Estadio Nacional, para así no depende de otros resultados y permencener en Primera División.

La fecha programa será en dos días. Los partidos para definir la baja se realizarán el sábado. El Alianza Lima vs. Mannucci se jugará las 3:30, al mismo tiempo que los partidos Atlético Grau vs. Alianza Universidad, Sporting Cristal vs. Cantolao y Carlos Stein vs. UTC.

Alianza Lima solo debe ganar para salvarse, pero en caso de perder, deberá esperar que Carlos Stein no gane su encuentro y que Atlético Grau al menos empate.

También hay posibilidad de que Alianza Lima y Carlos Stein se salven. Para que eso ocurra, ambos equipos deberán ganar y Cantolao debe caer ante Sporting Cristal, el mejor equipo del campeonato.

Tuvieron que pasar 12 años para que Alianza Lima vuelva a estar en situación de descenso. El 2008 se salvó en la última fecha ante Sporting Cristal, rival al que venció 1-0 en Matute con tanto de Kohji Aparicio.



