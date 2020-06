Contundente mensaje de despedida de Matías Pisano del América de Cali

Matías Pisano fue una de las grandes contrataciones para el fútbol colombiano en los últimos 6 meses, corto tiempo en el que le bastó para hacerse figura del América de Cali y salir campeón, tras ganar la estrella 14 para el equipo el pasado. Sin embargo, debido a la crisis económica del equipo por la pandemia del nuevo coronavirus, al argentino no se le renovó su vinculación con el club y desde el próximo 30 de junio estará libre para negociar con cualquier equipo.

Este viernes, finalmente el argentino se despidió y con unas conmovedoras palabras dejó el club. "Hoy me toca cerrar una etapa que nunca voy a olvidar en mi carrera profesional y en lo humano. Por eso quería compartirles este pequeño video con un poco de lo que fue este paso increíble por @americadecalisa donde he conseguido muchas cosas", dijo Pisano en su cuenta de Instagram.

Y siguió: "Llegué diciendo que iba a darlo todo para conseguir que el club vuelva a lo más alto del torneo local y del continente y hoy me despido campeón del fútbol colombiano y con el recuerdo cercano del gol en Copa Libertadores. Y así es como el América merece estar: En lo más alto de Colombia y siendo protagonista de cada torneo continental".

También aprovechó para hacer claridad a algunas palabras que dijo sobre el club ya que solo quiere el bien de América: "Si marqué cosas que no me gustaban de la estructura del club es porque creo, con todas mis convicciones y porque así lo dice la historia, que América de Cali está para mucho más. Y para seguir creciendo hay que pensar como campeones y mejorar. No debe pasar nunca más tanto tiempo para volver a festejar, los logros tienen que volverse costumbre".

Finalmente, agregó: "Tanto yo como mi familia nos hemos hecho grandes hinchas del club y extrañaremos escuchar a la tribuna escarlata alentar como siempre. Para todos los hinchas que me han hecho sentir como en mi casa, gracias. Gracias por dejarme ser parte de la rica y enorme historia de este club GIGANTE. Seguiré cada partido desde donde esté. Me voy con la alegría de haber dejado todo por los objetivos y haberlos cumplido. Nunca los voy a olvidar. Eternamente agradecido, Matías Pisano".

