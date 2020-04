Confesó que lo llamaron Boca y River, pero su club no lo dejó ir

No será la primera ni la última vez que Boca y River se disputan un jugador profesional. No obstante, a veces ni siquiera los dos clubes más grandes del fútbol argentino pueden sacar a un jugador de su club. Y no por contratos millonarios europeos o cláusulas de rescisión exorbitantes, sino que un equipo rival suyo de la Superliga Argentina. Sin dudas, las declaraciones del futbolista sorprendieron a todos.

En las últimas horas, Fabián Noguera confesó en una entrevista en Instagram live con TNT Sports que el Xeneize y el Millonario lo quisieron hace unas temporadas atrás. No obstante, su equipo por entonces, Banfield, frenó todas las negociaciones e hizo lo imposible para retenerlo. Hoy su presente está en el Ponferradina de la Segunda División de España, que lo fichó a préstamo procedente del Santos de Brasil.

"Hubo acercamientos de Boca, River, San Lorenzo, del Eibar de España, del Mónaco... La dirigencia que estaba en ese momento en Banfield no quiso largarme, ni llegar a un acuerdo. Por eso yo después me voy mal de Banfield, mucha gente no lo sabe. Me fui libre", aseguró en el vivo que realizó, en alusión a su época en el Taladro del 2012 al 2016, donde debutó como profesional y logró el ascenso a la Primera desde la B Nacional.

"En la última época de Almeyda yo perdí el puesto porque estaba jugando al 30% por una lesión. Me llamaron de Huracán y no me dejaron ir. Me llamaron del Eibar y no me dejaron ir. Por eso empezaron los conflictos. Me llamaron de River cuando me quedaban siete meses de contrato y no aceptaron. Luego me llamó Boca y no se llegó a un acuerdo. Yo no jugaba, no me dejaban ir, estuve ocho meses entrenando con la Reserva, no cobraba y nunca fui a reclamar nada", agregó.

Precisamente, Noguera confirmó que los entrenadores que lo querían por parte de los dos clubes más grandes del país eran Rodolfo Arruabarrena y Marcelo Gallardo por ese entonces. "En River estaba Gallardo. Yo tenía buena relación con uno de los representantes que tenía jugadores en River y en Boca estaba Arruabarrena", sentenció. Sin dudas, una oportunidad que de oro que no pudo aprovechar.

