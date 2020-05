"A Villa ya lo perdoné": conmovedor relato de Daniela Cortés sobre su situación

Luego de que se aplazara la audiencia programada días atrás para la testificación de Sebastián Villa por su denuncia, el colombiano ya se presentó ante la fiscal que lleva el caso y dio sus argumentos luego de que su expareja filtrara al público toda la crisis que atravesaban ambos mientras vivieron juntos en Buenos Aires.

Según se informó, Sebastián Villa estuvo en declaración durante dos horas y media en las que volvió a recapitular toda su defensa contra Daniela Cortés. En su discurso, el jugador no presentó pruebas nuevas, pero sí volvió a confirmar declaraciones que entregó atrás sobre su expareja: supuesto acoso, falsos embarazos, conversaciones antiguas y sobre las heridas de la mujer explicó que se trataba de un tratamiento de medicina estética.

Tras esto, quien salió en los medio de comunicación fue Daniela, en el canal Crónica TV y allí volvió a explicar cómo está su situación y sobre todo cómo se siente en estos momentos, que aseguran han sido muy duros para ella y su familia.

"Lo perdono para curarme, para avanzar y poder vivir en paz, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia", dijo Cortés y agregó que vivir con el sentimiento de odio no lo soporta, por eso seguirá intentando estar lo más tranquila posible y pasar la página.

Además, agregó: "Una no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma".

Finalmente dijo: "Debería decir la verdad ante la Justicia y no mentir como lo hizo. Me causa gracia lo que declaró Villa. No tiene cómo justificar lo que dice entonces me parece una falta de respeto. Es muy grave".

Lee También