Tremendo coqueteo: Dayro Moreno quiere jugar en el América de Cali

El mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano sigue moviéndose y, a menos de una semana de iniciar actividades, los equipos todavía están terminando de definir sus plantillas para lo que será la temporada 2021.

El actual bicampeón América de Cali es otro de los equipos que sigue en la búsqueda de más refuerzos para poder afrontar la Copa Libertadores y defender el título en Colombia, con una nómina que esté a la altura de los retos que se ha propuesto el club.

Así mismo, hoy hay una cantidad importante de jugadores que quieren haer parte de este proyecto y de una u otra manera intentan acercarse, como es el caso de Dayro Moreno, quien afirmó en un video que le gustaría llegar a los escarlatas.

"Sabemos independiente de lo que sea, que si se da la oportunidad de venir al América bienvenida sea porque es un equipo grande, la ciudad es muy buena, futbolera, la hinchada es grande, así que sabemos que es una buena oportunidad", aseguró Dayro en conversación con el canal de Youtube, Diablos Rojos.

El artillero todavía no tiene definido su futuro después de su paso por el Once Caldas, club en en el que solo estuvo tres meses y no continuará. Su agente había asegurado que seguramente Dayro continuaría jugando en el exterior, pero todavía no hay nada seguro.

