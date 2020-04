El médico de Boca, sincero: "Lo más probable es que haya tenido coronavirus"

Desde que el coronavirus se transformó en una pademia que castiga a todo el mundo, Jorge Batista, reconocido médico que lleva casi tres décadas trabajando en Boca Juniors, viene haciendo un seguimiento muy importante del asunto por intermedio de su cuenta oficial de Instagram. Y, este viernes, el profesional se despachó con una publicación muy sorprendente en la que se habla de que el coronavirus fue ocultado por China y que es muy probable que él mismo se haya infectado.

Cabe destacar que Batista estuvo en el país asiático en diciembre pasado y apoyó una teoría de una investigación periodística que acusa a las autoridades de China de haber ocultado el verdadero origen de la enfermedad. La misma fue publicada por 'NBC News' de Estados Unidos, y habla del nacimiento de una incipiente epidemia en Wuhan ya que tuvo acceso a documentos confidenciales que evidenciaron el colapso en el sistema sanitario de esa ciudad desde noviembre de 2019.

Jorge Batista lleva casi 30 años en Boca.

"Lo creo totalmente. Participé de un curso cadavérico en Shanghai los primeros días de diciembre en un hospital universitario. Regresé el 12 de diciembre con fiebre de 37.6, un dolor de gargante como nunca me acuerdo haber tenido y una reacción conjuntival en los ojos. Lo relacioné al estrés y al jet lag porque venía pasado de revoluciones", comenzó exteriorizando el mencionado Jorge Batista por intermedio de una publicación volcada en la mencionada red social.

"Como me la pasaba tomando Ibuprofeno para el dolor pensé que sería alguna angina viral. Como no mejoraba a la semana decidí tomar 14 días de amoxicilina 875 mgs cada 12 horas y me curé. Lo más probable es que haya tenido coronavirus. Asociando todo lo que pasó después. Muy agradecido a los que lo ocultaron si esto es verdad", completó Batista, mostrándose muy enojado con la situación y creyendo absolutamente la mencionada tesis publicada en Estados Unidos.

Posteriormente, cuando un usuario le contestó afirmando que entonces el coronavirus se cura con amoxicilina, el propio Batista reaccionó de manera contundente indicando que de ninguna manera es así. "Noo!!!! En absoluto no dije eso!!!! Yo tomé ese antibiótico pensando que tenía una angina. Mal hecho. Me curé porque si es que lo tuve debe haber sido de las formas no graves. Pero no se cura con amoxicilina!!!!", disparó el médico, dejando en claro su postura al respecto.

