Ruggeri sobre Fabra: "Si soy el capitán, pido que no juegue más"

La derrota de Boca ante Talleres de Córdoba por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional terminó quedando en un segundo plano luego de lo que sucedió dentro del campo de juego entre dos jugadores del Xeneize.

Tras el gol de Carlos Auzqui, el cual abrió el marcador en la Bombonera, Carlos Izquierdoz fue a reclamarle algo a su colega Frank Fabra y todos nos quedamos sorprendidos con la reacción del colombiano.

Sin dudarlo, le puso la mano en la cara al 'Cali' y le metió un golpe que de milagro no terminó en una disputa mucho más grande entre ambos.

El experimentado central supo respirar hondo y seguir concentrado en el desarrollo del encuentro, para evitar que ambos sean expulsados.

Sobre esto se debatió en ESPN F90, y la voz de Óscar Ruggeri no podía faltar habiendo jugado él toda su carrera en esa posición y siendo referente de cada plantel que integró.

"Si yo soy el capitán del equipo hoy, me presento con Russo, le digo Russo mire, discúlpeme, yo soy el capitán nombrado por usted, si no está Tevez es Izquierdoz, y le digo que si juega el número 3 yo no juego más por ahora", dijo.

Y agregó: "Si decide que juegue el 3, yo voy a estar afuera, no juego con este señor, porque yo me controlé, sino hoy estábamos en la tapa del mundo, porque era para eso, no sé cómo hizo Izquierdoz cuando recibió el cachetazo para irse".

