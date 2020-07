El nuevo DT del América tiene un preocupante 34% de rendimiento en su carrera

Después de varios días de incertidumbre, América de Cali confirmó el reemplazo de Alexandre Güimaraes, el director técnico campeón que logró la estrella 14 en el pasado diciembre, pero que no pudo seguir en el equipo debido a las diferencias económicas que hubo con el club, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Este jueves, en charla con Antena 2 Cali, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo aseguró que el nuevo entrendor del actual campeón de Colombia será el entrenador de Jaguares de Córdoba, Juan Cruz Real, quien ya había sonado para dirigir al club en varias ocasiones, pero no se había dado su contratación.

Y es que las cifras de rendimiento en la carrera del entrenador argentino no son de admirar, puesto que solo ha logrado el 34% de rendimiento en toda su carrera y en ninguno de los cuatro equipos en los que ha estado se ha destacado (Belén, de Costa Rica; Estudiantes, de Venezuela; Alianza Petrolera y Jaguares, de Colombia).

En toda su carrera, Juan Cruz Real ha dirigido apenas 57 encuentros, de los cuales ha ganado 16, empatado 11 y perdido 30, más de la mitad, para un rendimiento bajísimo del 34%, cifras y pergaminos que no parecen suficientes para dirigir al 14 veces campeón de Colombia.

A pesar de las críticas que está recibiendo el América por la contratación de Cruz Real, Tulio Gómez aseguró: "Cuando llegó Guimaraes lo criticaron y cuando se fue también, al que llega también lo han criticado. Es un cuerpo técnico bueno, son cinco personas profesionales, creo que hemos hecho una buena elección, el tiempo dirá si estamos equivocados o estamos contratando al que es, lo están descalificando de una vez, pero creo que así no son las cosas. Hay que recordar que al equipo campeón le contratamos nueve refuerzos y quedamos armados para pelear Copa Libertadores y Liga BetPlay, se hicieron algunos recortes, pero quedamos con una buena nómina".

Y agregó, defendiendo al nuevo entrenador por sus malos resultados previos: "Alguna vez le dije al profesor Juan Carlos Osorio, que es amigo mío, qué bueno tenerte en el América, pero me respondió: ‘No Tulito, no, voy a dirigir al América porque los técnicos no hacemos milagros, cuando un técnico tiene un prestigio ganado no lo arriesga, hay técnicos que necesitan mostrarse y se tiran por un barranco, pero yo a estas alturas quiero estar en un equipo en que me den buenas herramientas. A usted lo mandan a matar elefantes con cauchera y fracasa”.

