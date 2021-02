Santiago Ormeño respondió al interés de la selección de México por convocarlo

Anotar un hat trick en la Liga MX con Puebla, le dio presencia no solo en Perú, también en México. El delantero mexicano de ascendencia peruana Santiago Ormeño ya empieza a ganar presencia en el fútbol mexicano y fue entrevistado en Azteca Deportes.

Debido a que Santiago tiene nacionalidad mexicana y peruana, contó que todavía no recibe la llamada de alguna selección: "La verdad nada. El técnico Juan Reynoso me comentó que habló con gente en Perú, pero nunca llegó nada. Que yo sepa no hay nada formal aún. De México tampoco hay contacto".

En una de las últimas entrevistas a Ricardo Gareca y su asistente Néstor Bonillo, ambos confirmaron que seguían el accionar de Santiago Ormeño, sin embargo, el delantero todavía no recibe un pedido formal.

A diferencia de Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño no tendrá que realizar ningún trámite porque cuenta con pasaporte y DNI peruano. Incluso jugó en Real Garcilaso (hoy Cusco FC) hace algunas temporadas.

En México ya se empieza a hablar de él y algunos sugieren que tenga una oportunidad en las próximas fechas FIFA que disputará la selección mexicana dirigida por el argentino Gerardo Martino.

