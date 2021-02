Por la fama: hincha del Deportivo Cali no cumplirá promesa de 'foto empelota'

Siete fechas tuvieron que pasar para que Marco Pérez hiciera su debut goleador con la camiseta del Deportivo Cali. El delantero se hizo esperar con sus anotaciones, pero finalmente pudo celebrar tras anotar doblete ante el Junior en Barranquilla. Fue en toda esa movida que una hincha prometió en redes sociales sacarse la ropa por un gol del ariete de Quibdó.

Estamos hablando de la Dj caleña, Fayzuli Martínez. En su Twitter ella fue muy explícita: "Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues". Con ese trino, generó revuelo en las redes sociales y hasta fue entrevistada en radio donde ratificó su promesa de publicar un foto sin nada de ropa solo por un gol de Marco Pérez.

Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues �� pic.twitter.com/g658S8keHv — La martinez �� (@faymartinez2) February 13, 2021

Pues bien, esa promesa ella la hizo cuando Deportivo Cali enfrentó a Águilas Doradas en Palmaseca, el pasado 13 de febrero. El doblete de Marco Pérez cayó cuatro días después de su publicación, el 17 de febrero.

Ante tanta insistencia que recibió Fay Martínez en sus redes sociales, la mujer habló con el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, donde se echó para atrás y aseguró que no subirá ningún desnudo. Allí aseguró que los términos de su "promesa" eran para el juego contra Águilas y no contra Junior. Aunque se había mantenido firme con sus palabras, ahora cambió la propuesta y ya no habrá ningún "empelote".

Las palabras de Fay Martínez sobre su promesa con respecto a los goles de Marco Pérez:

