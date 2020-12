Messi contó cómo se enteró de la muerte de Maradona: "No lo podía creer"

Hace apenas dos días se cumplió un mes del fallecimiento de Diego Armando Maradona, ícono más grande de la Argentina.

El mejor jugador de todos los tiempos nos dejó a los 60 años luego de sufrir un infarto en la quinta donde se encontraba recuperándose luego de una operación en el cerebro.

¡POR FIN HA LLEGADO EL MOMENTO!

La entrevista que todos estaban esperando.

¿Se va o se queda?

Una exclusiva @delbarriotv

Hubo varios homenajes para el 10 tanto dentro como fuera de las canchas. Pero el más especial, por lejos, fue el de Lionel Messi.

El delantero del Barcelona brindó hoy una entrevista con Jordi Évole que fue emitida en el prime time español a través de La Sexta.

Allí, reveló dónde estaba y cómo se enteró de la muerte de quien supo ser su entrenador en la Selección Argentina.

"Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento fue una locura", contó.

Luego, fue consultado acerca de su miedo a la muerte y habló sin tapujos de lo que cree que le espera una vez abandone este plano: "No me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal lo que pasó con el de Diego, por lo que fue y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo".

