Agenda de hoy, martes 17 de noviembre: Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y UEFA Nations League

Tras un lunes discreto a nivel selecciones, se viene un martes con el mejor fútbol internacional, donde se llevarán a cabo encuentros correspondientes a la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y se empecarán a cerrar algunos grupos de la UEFA Nations League.

La acción en el fútbol europeo continúa y la UEFA Nations League empieza a definir quienes protagonizarán las semifinales de la competencia. Entre los duelos mas atractivos se encuentran España vs. Alemania, Francia vs. Suecia y Croacia vs. Portugal con Cristiano Ronaldo.

Por el lado de las Eliminatorias, se llevará a cabo la totalidad de la fecha 4, con una maratón de siete horas a puro fútbol sudamericano. Venezuela recibe a Chile, Ecuador choca con Colombia, Paraguay enfrenta a Bolivia, Uruguay se mide con Brasil y Perú estará cara a cara con la Argentina de Lionel Messi.

Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela vs. Chile | Jornada 4

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

+Qué canal transmite Venezuela vs. Chile

Ecuador vs. Colombia | Jornada 4

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

+Qué canal transmite Ecuador vs. Colombia

Uruguay vs. Brasil | Jornada 4

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

+Qué canal transmite Uruguay vs. Brasil

Paraguay vs. Bolivia | Jornada 4

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

+Qué canal transmite Paraguay vs. Bolivia

Argentina vs. Perú | Jornada 4

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

+Qué canal transmite Argentina vs. Perú

UEFA Nations League

Croacia vs. Portugal | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Francia vs. Suecia | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

España vs. Alemania | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Suiza vs. Ucrania | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Luxemburgo vs. Azerbaiyan | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Montenegro vs. Chipre | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Andorra vs. Letonia | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Malta vs. Islas Feroe | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Gibraltar vs. Liechtenstein | Jornada 6

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

