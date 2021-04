Vignolo se sacó con Cascini y le tiró una advertencia en vivo: "Vos tenés que acordarte"

La interna en Boca está que arde. Y las diferencias entre quienes comandan el fútbol en el xeneize y los medios se hacen cada vez más grandes. Esta tarde, Sebastián Vignolo le dedicó duras palabras a quien fuera uno de sus grandes compañeros en el viejo 90 Minutos de Fútbol, Raúl Cascini.

Al igual que la semana pasada, la editorial del conductor había llamado la atención de los viejos fanáticos del show por la crudeza con la que se refirió a una persona que supo integrar durante años uno de los asientos del panel.

"Boca tiene todo para ser feliz, para disfrutar, están en el lugar donde querían estar, y saben por qué pongo a Cascini en esto, porque es el que más conozco. Estaba desesperado por estar donde está. Es más, me puso muy contento cuando él me dijo que iba a trabajar al fútbol de Boca, me puso muy contento, muy. Era un tipo que quería estar ahí. Es más, para nosotros había sido una ausencia importante porque era un tipo que al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema era nuestro si creíamos que iba a seguir igual. El problema era nuestro. Ya eso es una cuesitón humana. Uno sabe cómo es. Eso es educación. Vos sabes como sos, si vas a ser siempre igual, pero después está en la conducta y en la educación. Pero eso cada uno lo lleva como puede, o como quiere, o como le enseñaron", lanzó tras la renuncia de Mario Pergolini días atrás.

Hoy, el Pollo fue aún más rudo y pareció lanzarle una advertencia al Mosquito, campeón del mundo con Boca en el año 2003: "Lamentablemente el tiempo te empieza a enseñar unas cosas. Todo el tiempo vamos aprendiendo. A mi me ha decepcionado un tipo qeu estuvo 10 años sentado al lado mío. Me decepcionó humanamente, porque después... Pero bueno, cada uno es como es. La verdad, me decepcionó humanamente. Ya está, punto. ¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mi Cascini me decepcionó humanamente"

Luego, y junto a las acotaciones de Oscar Ruggeri, prosiguió: "Cada uno con su vida, ojalá le vaya bien. Está en el lugar donde quiso estar toda su vida. Ahora, el respeto, pero sobre todo la educación no hay que perderla. ¡Jamás! Vos te tenés que acordar de todo, de cómo fue, de cómo llegaste. Ya está, punto, pero me parece eso mucho más decepcionante eso que cualquier otra cosa. Esto es una vuelta, eh. No sabés como es esto. Tómenlo como una declaración: Cascini me decepcionó humanamente".

