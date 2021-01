Sigue la preocupación en América de Cali por la salud de Adrián Ramos

El pasado domingo, se supo que Adrián Ramos, delantero y capitán de América de Cali, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Cali ya que tras la última práctica del club se descompensó, tuvo un desmayo y de inmediato lo llevaron al hospital.

América de Cali, el mismo día, emitió un comunicado donde avisó que ya estaba estable y la espera de que le comuniquen cuáles son los resultados de los exámenes que le fueron practicados. Sin embargo, el médico del club habló este lunes y todo sería más complejo de lo que en un inicio se pensó.

“Se presentó un evento adverso médico, un síncope vasovagal o desmayo súbito, muy frecuente cuando se cambia de posición de manera súbita o cuando deja de llegar oxígeno al cerebro o al corazón de manera transitoria”, dijo el médico del club, Gabriel Ochoa.

En comunicación con Blu Radio, agregó el doctor: "No hay falla cardiaca, no hay evento neurológico, en este tipo de casos a muchos de los pacientes nunca se les encuentra nada y no vuelven a aparecer síntomas en el tiempo".

Pero, luego, abrió la incógnita ya que, probablemente, a Adrián le habrían quedado consecuencias de la afección por Covid, que tuvo hace varias semanas

“Él tuvo COVID positivo hace seis semanas y como se muestra en la población general es que pudo haber inflamación de miocarditis o una secuela transitoria. Esperamos que esto se resuelva y vamos a hacer evaluaciones para llevarlo a las canchas sin ninguna restricción”.

Lee También