Atlético de Madrid compró a un equipo de LigaPro

El Atlético de Madrid tendrá presencia en Ecuador la siguiente temporada, y es que con algo de sorpresa dieron a conocer que los gigantes españoles hicieron una compra en LigaPro.

Atlético Vinotinto de la Serie B de Brasil es la nueva adquisición del Atlético de Madrid en Ecuador. Hace poco habían adquirido al Atlético JBG de la misma división, pero ya no habría alianza.

Con la compra del Atlético de Madrid por este equipo, el club puede competir en LigaPro Serie B. Recordar que tras el descenso de Vinotinto de la LigaPro, su filial tenía que descender.

Con esto el equipo ya no descenderá a la Segunda Categoría, queda pendiente saber si cambiarán de nombre, escudo y colores o si mantendrá la misma identidad.

En los últimos años, Atlético de Madrid ha mostrado interés en varios equipos y jugadores del fútbol ecuatoriano. Los ‘Colchoneros’ ahora tienen ofertas por Ederson Castillo.

¿Cuándo comenzará la LigaPro 2026?

El comienzo de la LigaPro para la temporada 2026 ya tiene fecha y finalmente el torneo se realizará el próximo viernes 20 de febrero del siguiente año. Se espera que el calendario se revele en breve, pero se sabe que el primer partido sería entre IDV y Guayaquil City, vigentes monarcas de sus respectivas categorías.

Publicidad

Publicidad

ver también Otro más: FC Barcelona se llevará a seleccionado ecuatoriano

En resumen