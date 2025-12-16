William Pacho entró en el once del año de la FIFA y así fue la contundente reacción de la CONMEBOL

William Pacho entró en el once del año del The Best en la FIFA y marcó un hito en la historia del fútbol ecuatoriano. El central tricolor le ganó a otros grandes defensores del mundo y con esto se confirma que uno de los mejores jugadores de la actualidad.

Después de que la FIFA confirmara que William Pacho entró en el once ideal del año. También la CONMEBOL reaccionó al que será uno de sus representantes en la próxima Copa del Mundo. Pacho ganó la Champions League en la temporada anterior.

“¡Un defensor central de élite!”, escribió la CONMEBOL en sus redes sociales. El ecuatoriano se convierte así también en el primer tricolor en ganar este importante premio y esta designación. También estuvo nominado Moisés Caicedo, pero no le alcanzó.

Por otro lado, “Pachito” recibe este premio a poco de jugar una nueva final internacional y volver a hacer historia para Ecuador. Ya que el central podría ser el segundo ecuatoriano en ganar la Copa Intercontinental, después de Alberto Spencer.

La reacción de CONMEBOL a William Pacho. (Foto: Captura de pantalla)

Pacho ahora tiene que consolidar en esta temporada el rendimiento que mostró en la anterior y llevar nuevamente al PSG a lo más alto. Ya cuando estuvo ausente en la final del Mundial de Clubes, su equipo lo notó, y acabó perdiendo de manera contundente contra Chelsea.

Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El jugador tricolor lleva ya dos goles en esta temporada, los primeros de su carrera. El futbolista suma en cancha más de 1.900 minutos, siendo indiscutible para Luis Enrique.

William Pacho no fue nominado al Balón de Oro

William Pacho, en esta temporada, tampoco fue nominado al Balón de Oro, en lo que se consideró una gran injusticia, ya que su temporada, como lo refleja el The Best, fue de lo más importante del año. El central ecuatoriano ahora también tiene un valor de 70 millones en el mercado.

