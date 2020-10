Siete afuera: convocatoria de Alianza Lima con bajas para enfrentar a Ayacucho FC

Alianza Lima está viviendo un momento crítico. Los resultados no se le dan y el juego no convence. Los jugadores y el comando técnico no cumplen con las expectativas depositadas en ellos.

Por todo esto, los Íntimos están en la parte baja del acumulado y podrían tener complicaciones con el descenso sino comienzan a ganar cuanto antes. Los hinchas están muy preocupados.

Este lunes comenzarán la fase 2 y todos la inician con esperanza. Universitario de Deportes y Sporting Cristal ganaron sus respectivos partidos con mucha energía sobre los minutos finales.

¡Vamos muchachos!��������



��Entrenamiento de esta mañana en Lurín pensando ya en el duelo ante @fc_ayacucho el lunes 26 de octubre a las 3:30 p.m.#ElCorazónDelPueblo��#Las9FinalesLaJugamosTodos�� pic.twitter.com/Rey5ofO9qH — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 24, 2020

Alianza Lima jugará contra Ayacucho y evidentemente van por el triunfo. Lamentablemente para ellos, hay ciertas bajas. Además algunos se quedan afuera por decisión técnica.

En total, de los que suelen convocar, son siete los que quedaron por fuera. "Leao Butrón, Jeremi Escate, Didier La Torre, Carlos Beltrán, Kluiverth Aguilar, Francisco Duclós y Beto Da Silva, no aparecen en la nómina de Alianza Lima para el partido con Ayacucho", escribió por ejemplo José Varela, periodista especialista en el conjunto victoriano.

"Joazhiño Arroé y Rinaldo Cruzado concentran ahora en el club de cara al debut en la Fase 2", complementó el señalado periodista. Así, con lo que hay, Alianza Lima buscará los tres valiosísimos puntos.

Leao Butrón, Jeremi Escate, Didier La Torre, Carlos Beltrán, Kluiverth Aguilar, Francisco Duclós y Beto Da Silva, no aparecen en la nómina de Alianza Lima para el partido con Ayacucho. Joazhiño Arroé y Rinaldo Cruzado concentran ahora en el club de cara al debut en la Fase 2. pic.twitter.com/sjJPBiYlwh — José Varela (@theatharis) October 25, 2020

Lee También