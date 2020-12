Sonaba en Alianza, pero ya no quiere: Alexis Cossio descartó jugar en segunda

Alianza Lima está en segunda división y aún no lo asumen. Así como no se creían que estaban peleando por el descenso, ahora no se cree que hayan bajado. Las comunicaciones y acciones del club lo demuestran.

Este sábado, por ejemplo, llegó Gabriel Achilier a suelo limeño. Sin entrenador, ni director deportivo, los Íntimos suman refuerzos. Por lo insólito que suene, según algunos periodistas, pueden llegar hasta 5 más en estas horas.

Uno de ello era Alexis Cossio, zurdo del Ayacucho FC. Él, este domingo, habló con Fútbol como Cancha. Como no podía ser de otra forma, le preguntaron por el equipo del pueblo.

"Hoy lo de Alianza Lima ni siquiera se termina de definir, yo aspiro a poder a estar en la Selección y creo que tomaría la decisión en base a eso. Jugar Liga 2 no me llevaría a eso ni a poder migrar", respondió con seguridad el lateral.

"Mi cabeza está al 100% en Ayacucho FC. Se merece mayor respeto, estando en una Copa Libertadores es mucha tentación para poder quedarme, pero la decisión que yo tome siempre será lo mejor para mi futuro", continuó quien también puede jugar de volante.

Así, muy seguro de sí mismo, se manifestó Cossio. Ahora se le vienen más partidos para la definición del torneo. El objetivo, obviamente, es campeonar ¡Suerte Alexis!

