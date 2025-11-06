¿Se cansaron ya? Filipe Luis habló de la expulsión de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata vio la tarjeta roja por tercera vez en menos de dos meses, esta vez por una dura falta a su compatriota Robert Arboleda. Los hinchas de Flamengo están furiosos con el ecuatoriano y ahora fue el turno de Filipe Luis de hablar sobre el ‘tricolor’.

“Las sanciones siempre dependen de la directiva del club. Por supuesto, estoy involucrado. ¿Pero qué pasa? Una expulsión como la de Plata hoy creo que fue involuntaria”, empezó calmando sobre la situación.

“Fue involuntaria, quiso ir por el balón y acabó tropezando con la pierna del jugador. Un jugador que lo estaba dando absolutamente todo por el equipo durante el partido, estaba corriendo”, explicó sobre el golpe al central.

“Jamás culparé a un jugador por cometer un error así. Al contrario, estoy aquí para asumir la responsabilidad. Yo, como máximo responsable del equipo, soy responsable de un empate como este”, finalizó.

Los hinchas reclamaron que por la expulsión de Plata, Flamengo no pudo ganar y con el 2-2 tiene ahora Palmeiras chances otra vez de estirar su ventaja en el primer lugar del Brasileirao.

Gonzalo Plata será baja en la gran final de la Copa Libertadores por una expulsión contra Racing en las semifinales. El ‘tricolor’ tenía muchas chances de ser titular en el partido.

