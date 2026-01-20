Luis Enrique le envió una advertencia a Néstor Lorenzo pensando en el Mundial

El 28 de junio por Miami, Portugal y Colombia se medirán por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Hablamos del primer gran enfrentamiento de peso para los dirigidos de Néstor Lorenzo en cuanto al torneo se refiere. Estos reciben advertencias tajantes por parte de Luis Enrique en Paris Saint Germain a solo unas horas del regreso de la Champions League.

“Si España no sale campeona del Mundo, me gustaría que fuese Portugal ya que han mejorado mucho en éstos años su fútbol es para disfrutar. Sin duda, están entre los mejores equipos para ganar el Mundial. También hay otros buenos equipos, como España. Durante muchos años, Portugal ha exportado jugadores, entrenadores y directores deportivos”, reflexiones del entrenador de París Saint Germain en la previa del encuentro frente a Sporting de Lisboa. Conoce de sobra a la Selecao.

La relación entre Luis Enrique y Portugal es palpable desde hace varios años. Nuno Mendes , João Neves, Vitinha y Gonçalo Ramos son algunos de los activos de la selección de Cristiano Ronaldo que conforman la actual plantilla del Paris Saint Germain que es campeón de Europa hasta nuevo aviso. Asegura que se trata de una nación en crecimiento y de la cual debe cuidarse por todo lo alto el equipo de Néstor Lorenzo dentro de algunos meses. No solo son CR7 y 10 más.

Para Luis Enrique el crecimiento de Portugal va de la mano del trabajo en el césped y por los despachos. No son pocos los clubes de primer nivel en Europa que encuentran con DTs, directores deportivos y futbolistas de dicha nacionalidad en su plantilla. Par Lucho, el balance es claro: “Hay portugueses de alto nivel por todas partes. Por lo que hicieron, con un entrenador español, es una combinación muy interesante . Es un equipo que siempre destacamos. Solo necesitan ganar un Mundial. Espero que sea España; si no, me gustaría que fuera Portugal”.

Recordemos que Colombia y Portugal se medirán en la última jornada de la fase de grupos. Todo ello después de que tengan que enfrentarse a Uzbekistán e igualmente el ganador del playoff que disputará en el mes de marzo selecciones como Nueva Caledonia, Jamaica o Congo. Dentro de menos de seis semanas quedará definido todo el camino de los hombres de Néstor Lorenzo hasta las fases definitivas de una edición del certamen donde no nos olvidemos que habrá 48 participantes. Luis Enrique advierte a los cafeteros.

Cuando Portugal casi es campeón del Mundo en Colombia

Era en el año 2011 y concretamente en un estadio Nemesio Camacho El Campin que para la final del Mundial sub-20 reunía a Portugal y Brasil. Los europeos buscaban su primer gran éxito en la categoría e incluso llegaron a adelantarse en el marcador por 2 a 1 gracias al tanto de Nelson Oliveira. Un por entonces desconocido Óscar terminaría marcando 3 goles en la final y dándole un título a la Verdeamarelha que llegaría para el dolor de muchos de los futuros compañeros de Cristiano Ronaldo en la selección.

Mario Rui, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira o Cédric Soares, nombres habituales en las Portugal de Cristiano Ronaldo a lo largo de los últimos tiempos, hicieron parte de una plantilla que curiosamente o no, 15 años atrás podría haber sido campeón del mundo en Colombia. Veremos si dentro de unos meses pueden clamar ‘venganza’ en Miami.

Datos claves

Colombia y Portugal jugarán el 28 de junio en Miami por el Mundial.

y jugarán el en Miami por el Mundial. Luis Enrique destacó a Portugal como candidato al título si España no gana.

destacó a Portugal como candidato al título si no gana. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará también a Uzbekistán en el Grupo K.

