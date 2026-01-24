Beccacece y la Selección de Ecuador tienen un nuevo rival antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador jugará en marzo la nueva fecha FIFA contra Países Bajos y ahora también se confirmó que el equipo nacional tiene un nuevo rival, uno de los mejores equipos del mundo. ‘La Tri’ jugará este partido en Europa, en el estadio de Atlético de Madrid.

Ecuador estará jugando en marzo ante Marruecos, un nuevo partido amistoso y después lo hará contra Países Bajos, tras la confirmación de Marco López. Por lo cual, la Selección de Ecuador terminará jugando contra el actual número 8 y número 9 del ranking de la FIFA, siendo sus mejores amistosos previo al Mundial.

Marruecos viene de una polémica y viral Copa África, y actualmente, pese a no ser campeón, es la mejor selección africana a la que se puede enfrentar Ecuador. Asimismo, este rival servirá como “práctica” para lo que será jugar ante Costa de Marfil en el Mundial.

En esta ocasión, la Selección de Ecuador hace una gira enteramente en Europa, ya que, primero jugará en Madrid y luego tendrá que jugar en Países Bajos. Estos amistosos serán claves para probar a nuevos jugadores y nuevas estrategias a ya menos de 3 meses del mundial.

Ecuador jugó contra Nueva Zelanda. (Foto: GettyImages)

A la Selección de Ecuador le quedan 3 encuentros para el Mundial 2026, puesto que, no solo jugaría estos amistosos en el mes de marzo, sino que previo a la Copa del Mundo, Beccacece y ‘La Tri’ estarían jugando contra Austria a pocos días del inicio del torneo.

¿Cuándo jugaría Ecuador contra Marruecos?

La Selección de Ecuador estaría jugando contra Marruecos el próximo jueves 25 de marzo o viernes 26 de marzo de 2026. Será el primer partido de la doble fecha FIFA, antes de enfrentar a Países Bajos.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así es el calendario que Ecuador debe jugar en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador el 14 de junio de 2026

Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026

Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026

