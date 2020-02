Debutó hace ya dos años de la mano de Guillermo Barros Schelotto como titular en el Libertadores de América ante Independiente. Fue capitán de la Selección Argentina Sub 20. Tuvo minutos también con Gustavo Alfaro. No obstante, ahora Miguel Ángel Russo no lo ha llevado ni al banco en sus primeros cuatro partidos en 2020.

Agustín Almendra se irá a préstamo con opción de compra rumbo al Inter de Miami. Sí, el equipo del que David Beckham es dueño.

Así lo confirmó este miércoles el Diario Olé, que además agregó que Boca ya arregló todos los papeles y en las próximas horas será el jugador quien firme su contrato.

Hace unos días, la información era que Almendra se iría vendido por diez millones de dólares a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Sin embargo, ahora todo indica que el mediocampista de veinte años se irá a préstamo y por una opción de compra que todavía no trascendió.

Inter Miami CF debutará este año en la MLS, donde competirá en la Conferencia Este. Para ello, se ha armado un plantel con varios argentinos: Almendra será compañero de Jorge Figal (ex Independiente), Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield).

