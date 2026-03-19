Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores tras la simulación del sorteo

La Copa Libertadores está a punto de ser sorteada en Paraguay, en la sede de la CONMEBOL, y horas antes ya hubo un sorteo que a más de uno puso en sobre saltos sobre los posibles rivales que salieron.
El simulacro emparejó a dos equipos colombianos juntos en el grupo A, y es que Junior y el DIM se enfrentarían a Flamengo y Bolívar en caso de que se repita el grupo.
En esa simulación, el grupo de la ‘muerte’ sin duda fue el H que tiene a Rosario Central, Liga de Quito y Cruzeiro enfrentándose entre los tres, contra el peruano Sporting Cristal.
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arrancará la semana del martes 7 al jueves 9 de abril de 2026, extendiéndose hasta finales de mayo, justo antes de la paralización por el Mundial 2026.
¿Cómo están los bombos de la Copa Libertadores?
Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026:
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Bombo 1:
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca
- Peñarol
- Nacional
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Bombo 2:
- Libertad
- Estudiantes
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario
Bombo 3:
- Junior
- U. Católica
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo
- D. La Guaira
- Cusco
Bombo 4
- Univ. Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Barcelona SC
- Deportes Tolima
- Sporting Cristal
- Independiente Medellín