Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores tras la simulación del sorteo

La Copa Libertadores está a punto de ser sorteada en Paraguay, en la sede de la CONMEBOL, y horas antes ya hubo un sorteo que a más de uno puso en sobre saltos sobre los posibles rivales que salieron.

El simulacro emparejó a dos equipos colombianos juntos en el grupo A, y es que Junior y el DIM se enfrentarían a Flamengo y Bolívar en caso de que se repita el grupo.

En esa simulación, el grupo de la ‘muerte’ sin duda fue el H que tiene a Rosario Central, Liga de Quito y Cruzeiro enfrentándose entre los tres, contra el peruano Sporting Cristal.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arrancará la semana del martes 7 al jueves 9 de abril de 2026, extendiéndose hasta finales de mayo, justo antes de la paralización por el Mundial 2026.

¿Cómo están los bombos de la Copa Libertadores?

Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026:

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Bombo 1:

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

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Bombo 2:

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3:

Junior

U. Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

D. La Guaira

Cusco

Bombo 4

Univ. Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Barcelona SC

Deportes Tolima

Sporting Cristal

Independiente Medellín

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