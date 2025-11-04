Cristiano Ronaldo le brindó una entrevista al periodista Piers Morgan en la que soltó algunas declaraciones que resonaron al rededor del mundo, como su pensamiento sobre la rivalidad que mantuvo y aún mantiene con Lionel Messi y la fecha de su retiro del fútbol profesional, a la cual confesó que siente cada vez más cerca.

Pero además, también tuvo tiempo para develar la simpatía por un club en el cual no solo nunca jugó, sino que enfrentó en 18 oportunidades y le marcó 9 goles. Se trata del Arsenal, al que se midió en la Premier League, Champions League y FA Cup, durante sus dos etapas en el Manchester United (del 2003 al 2009 y entre 2021 y 2023).

“Es cierto. Estuve cerca de fichar por el Arsenal hace muchos años… pero eso ya es pasado”, respondió cuando el periodista mencionado le consultó por los rumores del mercado de pases en los que alguna vez estuvo involucrado Cristiano Ronaldo, sin pensar que la contestación tendría una segunda parte que retumbaría mucho más fuerte.

“Honestamente, cuando miro al Arsenal, siempre los veo no como un rival. ¡Me gusta el equipo, me gustan!”, agregó CR7 a raíz de los Gunners, conjunto que, por cierto, es uno de los archienemigos del Manchester United en la Premier League inglesa (ambos son integrantes del reconocido grupo denominado Big Six).

Cristiano Ronaldo también se refirió a su retiro del fútbol

Cristiano Ronaldo el próximo 5 de febrero cumplirá 41 años. Y si bien dijo que pretende llegar a los 1000 goles oficiales, cifra de la que no está nada lejos (de momento lleva 952), sabe que el momento de tomar la decisión de abandonar el fútbol profesional está cada vez más cerca.

”Mi retiro será pronto. Creo que estaré preparado. ¿Será duro? Por supuesto. ¿Será difícil? Sí. ¿Probablemente lloraré? Sí. Es normal. Soy una persona que llora fácil, yo no me guardo mis sentimientos. Soy honesto”, reveló CR7 en la misma charla con Piers Morgan.

En ese mismo sentido, reconoció: ”¿Qué podría reemplazar el fútbol en mi vida? Nada. Nada se comparará con la adrenalina del fútbol, el marcar un gol… eso se irá para siempre. Pero todo tiene un inicio y todo tiene un final”.