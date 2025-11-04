El dato de Neymar que se enteró Carlo Ancelotti, por el cual decidió no llevarlo al Mundial 2026

Carlo Ancelotti dio a conocer este lunes 3 de noviembre, mediante las redes sociales oficiales de la CBF, la lista de convocados para los amistosos que la Selección de Brasil jugará ante Senegal y Túnez bajo el marco de la fecha FIFA de noviembre, las últimas pruebas de los combinados nacionales antes del año mundialista.

En dicha nómina, tal como viene sucediendo, Neymar brilló por su ausencia, por lo que el último registro del actual futbolista del Santos con la Verdeamarela sigue siendo aquel partido con Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo en octubre del 2023, jornada en la que sufrió la rotura de ligamentos que lo tuvo fuera de las canchas casi un año.

Por lo tanto, es cada vez más improbable verlo a Ney con la Selección de Brasil en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque además de las pruebas que están a la vista, el portal UOL.com reportó que el cuerpo técnico del entrenador italiano dio con una serie de datos que les hicieron llegar a la conclusión de que no está para ser parte del elenco pentacampeón.

”Ancelotti no ve a Neymar capaz de jugar con la intensidad necesaria para ir al Mundial. A pesar de mostrarse diplomático en las entrevistas y ruedas de prensa, el entrenador no parece entusiasmado ni confiado internamente sobre la posibilidad de contar con el jugador estrella en la Copa del Mundo”, expone el medio citado.

En esa misma línea, agregan: ”En conversaciones con sus allegados, el italiano ya ha dicho que no ve al número 10 del Santos capaz de jugar con intensidad. El cuerpo técnico de la selección brasileña tuvo acceso a los datos físicos de Neymar y se percató de que sus niveles están muy por debajo de los de un atleta de élite. Además, Ancelotti no muestra mucha simpatía por Neymar porque ve en él una falta de compromiso con el fútbol”.

Vale mencionar que en marzo habrá una nueva fecha FIFA, la cual parece ser la última oportunidad para Neymar y para aquellos jugadores brasileños que pretenden ir al certamen que se desarrollará en Norteamérica. Sin embargo, el extimonel del Real Madrid, Milan y Everton, entre otros, ya advirtió que para ese entonces pretende contar con el plantel con el que irá al Mundial.

La lista de convocados de Brasil para la fecha FIFA de noviembre

Arqueros: Ederson, Bento, Hugo Souza.

Defensores: Marquinhos, Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo, Fabricio Bruno, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Paulo Henrique, Luciano Juba.

Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Andrey Santos.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Estevao, Vitor Roque, Joao Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Luiz Henrique.

En síntesis

