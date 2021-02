Barcelona vs. Granada en USA: pronóstico, cómo verlo y hora para seguir la Copa del Rey

Barcelona vs. Granada en vivo y en directo chocan por los cuartos de final de la Copa del Rey. Luego de haber dejado en el camino al Rayo Vallecano, los blaugranas liderados por un cuestionado Lionel Messi visitarán al Granada, que podría dar el gran golpe si logran vencer al cuadro que tiene a su mando Ronald Koeman. Revisa aquí el pronóstico, canal y horarios en el mundo para seguir este cotejo desde Estados Unidos.

En medio de toda la polémica que ha generado en el mundo el salario que percibe Messi, los culés llegan como amplios favoritos por el momento que vive en LaLiga, pues son los escoltas del puntero (Atlético Madrid), aunque aunque aún están un poco lejos de 'respirarle' en la nuca (los colchoneros les llevan 10 puntos de ventaja).

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada en USA?

Día: Miércoles 3 de febrero

Hora: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Lugar: Estadio de Los Cármenes

¿Donde ver el Barcelona vs. Granada en vivo en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas ver el partido entre Barcelona y Granada puedes ver la señal de: ESPN+ . Pero, si por ejemplo te ubicas en México, tienes esta opción para ve la señal en vivo: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Historial de los Barcelona vs. Granada

En toda la historia de enfrentamientos entre Barcelona y Granada ambos han chocado en 52 ocaciones, siendo el cuadro culé vencedor 41 veces. El cuadro de Granada solo venció en 6 partidos y 5 fueron empates. Los blaugranas también tienen a su favor el número de goles, pues marcaron 140 anotaciones.

Hora por países del Barcelona vs. Granada

- España: 00:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Uruguay: 16:45 horas

- Paraguay: 17:00 horas

- Brasil: 17:00 horas

- Venezuela: 15:00 horas

- Bolivia: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Ecuador: 15:00 horas

- Perú: 15:00 horas

Revisa los pronósticos para el choque Barcelona vs. Granada en USA

Para esta oportunidad existe +500 de posibilidades que Granada se quede con el triunfo. Otro resultado que tiene +370 de probabilidades es un empate entre ambos elencos. Por último, el triunfo de Juventus tiene -250 de posibilidades.

FANDUEL Granada +500 Empate +370 Barcelona -250

* Cortesía: FanDuel

