Barcelona despide al mexicano que tomó la foto de Messi que le dio la vuelta al mundo

La imagen de Lionel Messi está por todos lados, pero fotografías que describan a la perfección que el mundo entero está a sus pies solo hay una y fue tomada por un mexicano: Santiago Garcés, quien hasta hace pocos días trabajó como fotografo del Barcelona.

La postal retrataba al astro argentino en hombros, en lo más alto como toda una deidad, y rodeado por sus fervientes que trataban de tocarlo para comprobar que era de verdad, después de tran majestuosa hazaña en la cancha.

Aquella vez, el conjunto catalán firmó una remontada épica ante el PSG para avanzar en la Champions League. Tras el gol al minuto 95, anotado por Sergi Roberto, el goleador blaugrana corrió a la orilla a festejar y ocurrió la imagen que replicaron todos los diarios del mundo al siguiente día.

Hoy, poco más de tres años después, la situación del hombre que inmortalizó ese momento es muy complicado, pues se quedó sin trabajo en plena crisis ante la pandemia por coronavirus, debido a que el Barça no le renovó su contrato laboral.

"Lo que me ha ocurrido me parece muy injusto, pues yo, pese a ser el fotógrafo de marketing del club, colaboraba con todos los departamentos, incluso con la plantilla, en perfecta armonía con Miguel Ruiz, que es el fotógrafo que comparte el día a día con los futbolistas. Un día entré en Google, escribí ‘mobbing laboral’ y los cinco primeros puntos que aparecían en el texto era lo que me estaba pasando a mí en el Barça", explicó Santiago Garcés a El Periódico.

