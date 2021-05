Christian Pulisic confirma su futuro para próxima temporada: ¿se queda en Chelsea?

Las vueltas de la vida y del fútbol. Durante un tramo importante de la actual temporada, el delantero estadounidense Christian Pulisic no sumaba minutos en cancha y su futuro en el Chelsea de Inglaterra estaba en dudas; sin embargo, los tiempos cambiaron y sus próximos pasos parecen estar más claros.

Es que tras un primer semestre donde pasó de ser titular indiscutido en los Blues, con Frank Lampard como entrenador, a ni siquiera ser considerado por el alemán Thomas Tuchel, en los últimos meses volvió a tener protagonismo, no sólo en la Premier League, sino que en la UEFA Champions League, donde fue clave para llegar a la final.

Por lo mismo, las dudas respecto a sus próximos pasos estaban en el horizonte; sin embargo, fue el propio Pulisic quien aclaró qué pasará con su futuro, y en diálogo con el periodista James Olley, de la cadena ESPN, dejó en claro lo que hará con su carrera en el fútbol europeo.

Pulisic y su futuro en el fútbol de Europa



"Soy feliz aquí, han sido dos años increíbles. La gente siempre dudó: que si no jugaba, si iría allá, si iría acá. Me encantan los retos, me encanta competir y me encanta la posición en la que estoy; estoy disfrutando mi tiempo aquí”, partió asegurando el Wonder Boy.

Respecto de los próximos dos desafíos para Chelsea, como la final de la FA Cup y a finales de mayo, la definición de Champions ante Manchester City, Pulisic enfatizó en que "terminar con los dos trofeos sería increíble y definitivamente disfrutaría mi verano mucho más, esa es la meta, sería algo muy especial después de esta temporada que ha estado llena de subidas y caídas".

Christian Pulisic ante Arsenal por Premier League (Getty)

Pulisic y su nuevo puesto en Chelsea



Una de las novedades que ha tenido con la llegada de Tuchel al cuadro londinense es que el estadounidense ha debido adaptarse a otras funciones dentro de la cancha, lejos de su posición natural de delantero, calificándolo como de "es una posición diferente, pero estoy acostumbrado".

"Es un sistema un poco diferente, una alineación diferente, la forma en que los mediocampistas ofensivos son un poco más centrales con los laterales adelantándose. Pero ideas similares, ofensivas, no hay una forma exacta de decir 'tienes que hacer esto'. Tienes que tomar decisiones instintivamente y ser creativo y cambiar las cosas. Eso es siempre lo mismo", sentenció Pulisic.

+ Los números de Pulisic en Champions League:

