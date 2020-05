El nuevo dueño del Newcastle se fija en una figura del Real Madrid

Hace rato que la cabeza de Gareth Bale parece estar desenfocada de Real Madrid. Las polémicas junto a la Selección de Gales y su fanatismo por el golf han dado que hablar en España, donde ya no lo ven como el futbolista determinante que fue hace temporadas atrás en la Casa Blanca.

Sus lesiones también han hecho mella en su rendimiento, que igualmente le trajo muchos éxitos deportivos en los últimos años al equipo más ganador por escándalo de la historia de la Champions League. En los últimos mercados de pases, su nombre sonó varias veces para abandonar el club español, que lo fichó allá por 2013 procedente del Tottenham a cambio de 91 millones de euros.

En las últimas horas, la revista Four Four Two informó que hay un nuevo club de la Premier League interesado en él. No, no son los Spurs de José Mourinho. Se trata del Newcastle, quien en los próximos oficializaría a su nuevo dueño, que llegará con millones de petrodólares según reportan desde Europa. Justamente, él está detrás del extremo galés.

La intención del club inglés es pagar 50 millones de euros por él. Una cifra obviamente menor a la que Real Madrid pagó por él hace ya siete años, pero acorde a lo que hoy está dispuesto en el mercado de pases, donde los valores de todos los jugadores han caído considerablemente debido al parate por la pandemia del COVID-19. Igualmente, sería una cifra que contentaría a los directivos españoles: lo quieren afuera del club, y si le dan dinero por ello, mucho mejor.

Por otra parte, la mejor oferta del Newcastle para él sería que le mantendrían el alto contrato que hoy recibe en España: 15 millones de euros anuales. Lo mismo que gana hoy en Real Madrid, donde tiene contrato hasta mediados del 2022. La luz verde de la Premier League pàra que Newcastle vende la mayoría de sus acciones al fondo de Arabia Saudita es clave para concretación del pase.

Lee También